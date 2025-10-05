05 Ekim 2025, Pazar
Sumud aktivisti Semanur Sönmez Yaman A Haber'de!
Katil İsrail İşgal güçleri Küresel Sumud Filosu’na düzenlediği saldırı sonrası, gemilere saldırı düzenlemişti. Olay tüm dünyada tepkiyle karşılanırken gemilerde bulunan aktivistler yasa dışı şekilde alıkonuldu. O aktivistlerden biri olan Semanur Sönmez Yaman, A Haber canlı yayına katılarak yaşadıklarını anlattı. Yaman İsrail polisi tarafından başörtülerinin çıkarıldığını söyledi.