05 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sumud aktivisti Semanur Sönmez Yaman A Haber'de!
Sumud aktivisti Semanur Sönmez Yaman A Haber’de!

Sumud aktivisti Semanur Sönmez Yaman A Haber'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2025 21:35
Katil İsrail İşgal güçleri Küresel Sumud Filosu’na düzenlediği saldırı sonrası, gemilere saldırı düzenlemişti. Olay tüm dünyada tepkiyle karşılanırken gemilerde bulunan aktivistler yasa dışı şekilde alıkonuldu. O aktivistlerden biri olan Semanur Sönmez Yaman, A Haber canlı yayına katılarak yaşadıklarını anlattı. Yaman İsrail polisi tarafından başörtülerinin çıkarıldığını söyledi.
Sumud aktivisti Semanur Sönmez Yaman A Haber’de!
Sumud aktivisti Semanur Sönmez Yaman A Haber’de!
Sumud aktivisti Semanur Sönmez Yaman A Haber'de!
Vicdan Gemisi’ndeki Türk Aktivist A Haber’de! Sumud umut oldu Özgürlük yolda!
Vicdan Gemisi’ndeki Türk Aktivist A Haber’de! Sumud umut oldu Özgürlük yolda!
Trump yine tehdit etti
Trump yine tehdit etti
MİT’ten kaçamadılar!
MİT'ten kaçamadılar!
Gazze müzakerelerinde ne yaşanacak?
Gazze müzakerelerinde ne yaşanacak?
Gazze’yi nasıl bir süreç bekliyor?
Gazze'yi nasıl bir süreç bekliyor?
Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gidecek
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidecek
Tartışmaların gölgesinde CHP’nin bolu kampı
Tartışmaların gölgesinde CHP'nin bolu kampı
Hamas ve İsrail 6 Ekim’de Mısır’da görüşecek
Hamas ve İsrail 6 Ekim'de Mısır'da görüşecek
Trump’ın Gazze planı nasıl işleyecek?
Trump'ın Gazze planı nasıl işleyecek?
Bu görüntüler sadece A Haber’de
Bu görüntüler sadece A Haber'de
Başkan Erdoğan’dan 81 ildeki tüm kadınlara Gazze İçin Sessiz Çığlık etkinliğine davet
Başkan Erdoğan'dan 81 ildeki tüm kadınlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet
Daha Fazla Video Göster