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Suça karışan göçmenler nasıl gönderiliyor? Geri gönderme merkezi nasıl çalışıyor?

A Haber
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Giriş: 11.05.2022 09:38
Türkiye, suça karışan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenleri sınır dışı ediyor. A Haber ekibi de İstanbul'da en fazla göçmenin sınır dışı edildiği geri gönderme merkezine girdi ve oradaki işlemleri görüntüledi.
Suça karışan göçmenler nasıl gönderiliyor? SUÇA KARIŞAN GÖÇMENLER NASIL GÖNDERİLİYOR?

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Suça karışan göçmenler nasıl gönderiliyor?
Suça karışan göçmenler nasıl gönderiliyor?
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