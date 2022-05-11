11 Mayıs 2022, Çarşamba
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Suça karışan göçmenler nasıl gönderiliyor? Geri gönderme merkezi nasıl çalışıyor?
Türkiye, suça karışan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenleri sınır dışı ediyor. A Haber ekibi de İstanbul'da en fazla göçmenin sınır dışı edildiği geri gönderme merkezine girdi ve oradaki işlemleri görüntüledi.