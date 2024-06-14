Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den mezuniyet kutlamasındaki tartışma ile ilgili flaş açıklama: Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin mezuniyet törenindeki tartışma ile ilgili "Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olaydı, inceleniyor. Gerekli incelemeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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