UEFA EURO 2024'te mücadele edecek futbolcularımız için yayınladı! Bizim için ne kadar kolaysa yabancılar için de o kadar zor

Bizler ekranlarımız başında ya da dost sohbetlerinde futbolcuların isimlerini dileğimiz gibi söylesek de, spikerlerin en büyük kabuslarından biri de futbolcu isimlerini doğru bir şekilde telaffuz etmektir. Spikerlerin düştüğü bu zor duruma dikkat çeken UEFA.com, EURO 2024'te mücadele edecek takımlarda telaffuzu zor isme sahip olan isimler için bir rehber hazırladı. UEFA Türkiye için de bir rehber hazırlarken, bizim kolay olan isimlerin telaffuzu yabancı için bakın ne kadar da zor.

Giriş: 14.06.2024 11:48 Güncelleme: 14.06.2024 12:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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