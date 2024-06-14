14 Haziran 2024, Cuma
Deliha'nın başrolü Gupse Özay'ın kardeşi bakın kimmiş! Abi- kardeş değil ikiz gibiler! Kızı Jan Asya'nın dayısı...
Gupse Özay, meslektaşı Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 2022 yılında ilk kez anne-baba olan ünlü çift, kızlarına Jan Asya adını vermişti. Özay'ın başrolünü üstlendiği "Deliha" filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte, oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Özay'ın erkek kardeşinin kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı. İşte Gupse Özay'ın ağabeyi...
Giriş: 14.06.2024 12:47 Güncelleme: 14.06.2024 12:48
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