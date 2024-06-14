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19 ilde Sibergöz-45 operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 08:26
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-45” operasyonlarında hesaplarında 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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19 ilde Sibergöz-45 operasyonu
19 ilde Sibergöz-45 operasyonu
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