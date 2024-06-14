19 ilde Sibergöz-45 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-45” operasyonlarında hesaplarında 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN