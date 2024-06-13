14 Haziran 2024, Cuma
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20 bin öğretmen ataması ne zaman? Bakan Tekin tarih verdi | Yeni mülakat sistemi nasıl olacak? Eğitimde 'müfredat' tartışmalarına noktayı koydu: Revize etmemiz...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayın programından milyonlar merak ettiği soruları yanıtladı. Binlerce öğretmenin merak ettiği "20 bin öğretmen ataması ne zaman?" sorusunu Bakan Tekin tarih vererek açıkladı. Eğitimde 'müfredat' tartışmalarına da değinen Tekin, "OECD gibi raporlarda bize yönelik eleştirilerin odağında; eğitim öğretimin beceriye odaklı olmadığı için eleştiriliyorduk. Müfredatımızı revize etmemiz gerekir. Bizim sistemimizle bizim yarışabileceğimiz ülkelerin kazanım sayıları üzerinden yapılan değerlendirmelerde bizimkinin çok ağır olduğu eleştirisi vardı. Kesinlikle fazla yüklüyorduk." dedi. Öte yandan Tekin, eğitimcilere yapılan şiddete ilişkin de konuştu. İşte detaylar...