Garip filminin minik Fatoş'u kocaman oldu! Ece Alton'u şimdi görseniz tanıyamazsınız! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden "Garip"te canlandırdığı Fatoş karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ece Alton, uzun yıllar sonra yeniden gündem oldu. Eski çocuk oyuncu Ece Alton, şimdilerde nerede olduğu ve ne yaptığı merak konusu oluyor. Tam 36 yıl öncesine dayanan o küçük kızın bugünkü halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte, Ece Alton'un son hali...