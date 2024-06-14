14 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Garip filminin minik Fatoş'u kocaman oldu! Ece Alton'u şimdi görseniz tanıyamazsınız! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden "Garip"te canlandırdığı Fatoş karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ece Alton, uzun yıllar sonra yeniden gündem oldu. Eski çocuk oyuncu Ece Alton, şimdilerde nerede olduğu ve ne yaptığı merak konusu oluyor. Tam 36 yıl öncesine dayanan o küçük kızın bugünkü halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte, Ece Alton'un son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 11:33 Güncelleme: 14.06.2024 11:33
  • 1
  • 91
Garip filminin minik Fatoş’u kocaman oldu! Ece Alton’u şimdi görseniz tanıyamazsınız! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

1986 yılında çekilen ve Türk sinemasının unutulmazları arasına giren "Garip" adlı film, tekrarlarıyla hala izlenmeye devam ediyor. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı bu efsanevi yapım, minik ve sevimli Fatoş karakteriyle de izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu.

  • 2
  • 91
Garip filminin minik Fatoş’u kocaman oldu! Ece Alton’u şimdi görseniz tanıyamazsınız! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

Çocukken birçok filmde yer alan Ece Alton, büyüdükten sonra da oyunculuk kariyerine bir süre devam etti. "Gecenin Öteki Yüzü", "Keşanlı Ali Destanı", "Beyaz Bisiklet", "Arka Sokaklar" ve "İmkansız Aşk" gibi önemli yapımlarda rol alan Alton, yetenekleri ve başarılı performansı ile dikkat çekti.

  • 3
  • 91
Garip filminin minik Fatoş’u kocaman oldu! Ece Alton’u şimdi görseniz tanıyamazsınız! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı "Garip" filminin minik Fatoş'u Ece Alton, o dönemde henüz 6 yaşındaydı.

Aradan geçen 36 yılın ardından Ece Alton'un değişimi, onu yeniden gündeme taşıdı. Üstelik yıldız oyuncu, yeni mesleğiyle de dikkat çekiyor.

  • 4
  • 91
Garip filminin minik Fatoş’u kocaman oldu! Ece Alton’u şimdi görseniz tanıyamazsınız! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı "Garip" filminin minik Fatoş'u Ece Alton, o dönemde henüz 6 yaşındaydı.

Aradan geçen 36 yılın ardından Ece Alton'un değişimi, onu yeniden gündeme taşıdı. Üstelik yıldız oyuncu, yeni mesleğiyle de dikkat çekiyor.

  • 5
  • 91
Garip filminin minik Fatoş’u kocaman oldu! Ece Alton’u şimdi görseniz tanıyamazsınız! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

Ekranlardan uzak yaşayan usta oyuncu Ece Alton, oyunculuk kariyerine son verdi.