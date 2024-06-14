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Başkan Erdoğan 15 yıl sonra G7’ye katılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 11:00
Başkan Erdoğan’ın gündeminde İsrail’in 8 aydır Gazze’de sürdürdüğü katliam olacak. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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