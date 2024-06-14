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BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | Arefe ve Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..

2024 Kurban Bayramı öncesi, sürücülerin merakla beklediği ücretsiz köprü ve otoyol kullanımıyla ilgili detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu yıl Kurban Bayramı boyunca belirli köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Bayram tatilinde yola çıkmayı planlayanlar için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulamanın kapsamı ve ayrıntıları açıklandı. İşte bayram süresince ücretsiz hizmet sunacak olan köprüler ve otoyollar...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 13:09 Güncelleme: 14.06.2024 13:09
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BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | Arefe ve Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..

Kurban Bayramı öncesi sürücülere müjde geldi. Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, bu yıl Kurban Bayramı tatili boyunca belirli köprü ve otoyollar ile toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Bayram süresince seyahat edecek vatandaşlar, bu uygulamayla rahat bir yolculuk yapma imkanı bulacak.

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BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | Arefe ve Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..

Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak

Kurban Bayramı yaklaşırken, sürücüler için sevindirici bir haber açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

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BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | Arefe ve Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..

Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetleri Bayramda Ücretsiz

Vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz faydalanabilecek.

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BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | Arefe ve Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlikler tarafından işletilen toplu taşıma hizmetleri 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek. Bu düzenleme, bayram boyunca vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.