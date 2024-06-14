BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | Arefe ve Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..

2024 Kurban Bayramı öncesi, sürücülerin merakla beklediği ücretsiz köprü ve otoyol kullanımıyla ilgili detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu yıl Kurban Bayramı boyunca belirli köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Bayram tatilinde yola çıkmayı planlayanlar için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulamanın kapsamı ve ayrıntıları açıklandı. İşte bayram süresince ücretsiz hizmet sunacak olan köprüler ve otoyollar...