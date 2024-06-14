Bayram öncesi Mescid-i Aksa'da son cuma namazı | A Haber Kudüs'te! İşte sokaklarda son durum

Gazze’de katil İsrail’in katliamı sürerken Filistinliler baskılara rağmen Cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya akın ediyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu o noktadan son gelişmeleri aktardı.

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