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Bayram öncesi Mescid-i Aksa'da son cuma namazı | A Haber Kudüs'te! İşte sokaklarda son durum

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 14.06.2024 12:08
Gazze’de katil İsrail’in katliamı sürerken Filistinliler baskılara rağmen Cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya akın ediyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu o noktadan son gelişmeleri aktardı.
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