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Kudüs'te Kurban Bayramı öncesi son cuma namazı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 13:31
Gazze İsrail'in katliamları nedeniyle Kurban Bayramı'nı hüzünlü karşılıyor. Kudüs'te ise bayram öncesi cuma namazı kılındı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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