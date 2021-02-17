Stratejist Yusuf Alabarda: Türkiye Gara’da mücadeleyi Batılı istihbarat örgütlerine karşı verdi!

Stratejist Yusuf Alabarda, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Gara harekatının önemini anlattı. Alabarda, Türkiye’nin bu zorlu mücadeleyi Batılı istihbarat örgütlerine karşı verdiğini vurguladı ve bombardıman ile şehit vermemizin mümkün olmadığına dikkat çekti. Gazi Meclis içerisinde oturmayı asla hak etmeyenlere seslenen Alabarda, “Buradan ikaz ediyorum! Bu vakitten sonra meşruiyetini Türk milletinin vermiş olduğu oylarda değil de PKK’nın postalını Gara’da yalayanlar eğer burada meşruiyet aramaya devam ederlerse Türkiye Cumhuriyet’nin kahhar olan yüzüyle karşılaşma ihtimalleri çoktur” dedi. Ayrıca Yusuf Alabarda, operasyon ve sonrası yaşananları etraflıca anlattı.

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