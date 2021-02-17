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PORTRE | Gara şehidi Polis Sedat Yabalak kimdir? - 17.02.2021

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Giriş: 17.02.2021 18:35
Güncelleme:17.02.2021 18:41
Gara Bölgesinde PKK’ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, 13 sivil vatandaşın şehit olduğu haberi yürekleri dağladı. Polis memuru Sedat Yabalak da işte o şehitlerden biriydi. Daha bir yaşındayken babası PKK tarafından kaçırılan 7 yaşındaki Zeynep Sena, özlemle beklediği babasına hayattayken kavuşamadı. Bu kez polis üniformasını o giydi. Şehit babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna selam durdu. Peki, Şehit Polis Sedat Yabalak kimdir? İşe A Haber’in hazırladığı “Şehit Polis Sedat Yabalak”ın portresi…

Gara Bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, 13 sivil vatandaşın şehit olduğu haberi yürekleri dağladı.

Polis memuru Sedat Yabalak da işte o şehitlerden biriydi.

Daha bir yaşındayken babası PKK tarafından kaçırılan 7 yaşındaki Zeynep Sena, özlemle beklediği babasına hayattayken kavuşamadı. Bu kez polis üniformasını o giydi.

Şehit babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna selam durdu.

Peki, Şehit Polis Sedat Yabalak kimdir? İşe A Haber'in hazırladığı "Şehit Polis Sedat Yabalak"ın portresi…

A Haberden Garada şehit düşen 13 Türk vatandaşı için anlamlı klip A HABER'DEN GARA'DA ŞEHİT DÜŞEN 13 TÜRK VATANDAŞI İÇİN ANLAMLI KLİP

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