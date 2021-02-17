- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
PORTRE | Gara şehidi Polis Sedat Yabalak kimdir? - 17.02.2021
Gara Bölgesinde PKK’ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, 13 sivil vatandaşın şehit olduğu haberi yürekleri dağladı. Polis memuru Sedat Yabalak da işte o şehitlerden biriydi. Daha bir yaşındayken babası PKK tarafından kaçırılan 7 yaşındaki Zeynep Sena, özlemle beklediği babasına hayattayken kavuşamadı. Bu kez polis üniformasını o giydi. Şehit babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna selam durdu. Peki, Şehit Polis Sedat Yabalak kimdir? İşe A Haber’in hazırladığı “Şehit Polis Sedat Yabalak”ın portresi…
Peki, Şehit Polis Sedat Yabalak kimdir? İşe A Haber'in hazırladığı "Şehit Polis Sedat Yabalak"ın portresi…
Gara Bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, 13 sivil vatandaşın şehit olduğu haberi yürekleri dağladı.
Polis memuru Sedat Yabalak da işte o şehitlerden biriydi.
Daha bir yaşındayken babası PKK tarafından kaçırılan 7 yaşındaki Zeynep Sena, özlemle beklediği babasına hayattayken kavuşamadı. Bu kez polis üniformasını o giydi.
Şehit babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna selam durdu.
Peki, Şehit Polis Sedat Yabalak kimdir? İşe A Haber'in hazırladığı "Şehit Polis Sedat Yabalak"ın portresi…