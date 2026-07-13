Milyoner'de 500 bin TL heyecanı! Ani kararla hayalleri yıkıldı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 12 Temmuz 2026 Pazar akşamında da heyecan dolu anlar yaşattı. Sevilen yarışmada üniversite öğrencisi Ömer Faruk Bal, 500 bin TL değerindeki sorunun kilidini açarken oldukça zor anlar yaşamasına rağmen yarışmadan çekilmeyerek soruyu yanıtlamayı tercih etti. Yarışmacı büyük risk aldığına pişman olurken o anlar geceye damgasını vurdu. Genç yarışmacı Milyoner'de yanlış cevap vererek 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.