15 Temmuz gecesi yaşananlar A Haber ekranlarında yad edildi

FETÖ üyeleri tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Milletin silahını millete doğrultan alçaklara karşı göğsünü siper eden Türk halkı, bu eşsiz kahramanlık destanını bir kez daha gururla anıyor. A Haber Spikeri Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, o karanlık gecede yaşananları ve Başkan Erdoğan’ın tarihi çağrısıyla değişen kader anlarını A Haber canlı yayınında paylaştı.