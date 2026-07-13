Petrol fiyatları yükseldi! Dev şirketlerle küresel güçler arasında iş birliği mi?

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş dünya genelinde yakından takip ediliyor. Savaş süreci boyunca dev petrol şirketlerinin milyar dolarlarla kâr elde etmesi dikkat çekerken, A Haber'de enerji piyasalarındaki hareketlilik masaya yatırıldı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD'de artan benzin fiyatlarını aktarırken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya ise çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kaya, dev petrol şirketlerinin savaş sürecinde elde ettiği yüksek kârın olağan olmadığını savundu. Geçmişteki örneklere işaret eden Kaya, şirketlerle küresel güçler arasında iş birliği bulunabileceğini öne sürdü