SP’li Ümit Çebi Kılıçdaroğlu’nu ‘Mücahid’ ilan etti tepkiler çığ gibi büyüdü

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, son kez konuştuğu CHP Grup Toplantısını "Hakkınızı helal edin. Haydi bismillah" sözleriyle noktalayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Mücahid" ilan etti. Ümit Çebi, Milli Görüş Hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'Mücahid' unvanını Kılıçdaroğlu için kullanınca, sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi.

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