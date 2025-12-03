Viral Galeri Viral Liste Hurda teşviki ve ÖTV indirimi son durum: Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak?

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi son durum: Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak?

Hem hurda teşviki hem de ÖTV indirimiyle ilgili yasal düzenlemede gözler yeniden Meclis'e çevrilmiş durumda. 'İlk Arabam' desteğinin başvuru takvimi ve koşulları araştırılırken, yerli otomobil alımını teşvik edecek programda özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan ailelerin yararlanacağı belirtiliyor. Hurda teşviki kapsamında ise yalnızca belirli yerlilik kriterlerini karşılayan modeller için destek öngörülüyor. Vatandaşlar, düzenlemenin netleşmesini yakından takip ediyor.

ÖTV indirimi ve hurda teşviki düzenlemesi vatandaşların gündemindeki yerini korurken, özellikle İlk Arabam desteğine ilişkin başvuru tarihleri ve şartlar merak ediliyor. Sene başında TBMM'ye gönderilen taslak, araç sahibi olmayı kolaylaştıracak adımlar içeriyor. Düzenleme, hem ekonomik hareketliliği artırması hem de eski araçların trafikten çekilmesiyle çevresel fayda sağlaması bakımından yakından takip ediliyor.

YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ekonomik canlılık sağlaması ve eski araçların trafikten çekilmesiyle çevre kirliliğini azaltması beklenen hurda teşviki ile ÖTV indirimi paketinin yıl bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

"İLK ARABAM" PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Henüz resmi takvim açıklanmasa da ilgilinin yoğun olacağı tahmin ediliyor. Başvurulara dair tarihler ve kriterler netleştikçe kamuoyuyla paylaşılacak. Programın kapsamı ve ödeme koşullarına ilişkin detayların da yürürlüğe giriş aşamasında duyurulması bekleniyor.

PROGRAMIN AMACI

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, yerli otomotiv üretimini desteklemek ve dar gelirli büyük ailelerin otomobile erişimini kolaylaştırmak üzerine kurgulandı. Böylece hem iç pazarda yerli araçların payının artırılması hem de ailelerin uzun vadeli, ulaşılabilir finansmanla araç sahibi olabilmesi hedefleniyor.

