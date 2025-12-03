Hurda teşviki ve ÖTV indirimi son durum: Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak?
Hem hurda teşviki hem de ÖTV indirimiyle ilgili yasal düzenlemede gözler yeniden Meclis'e çevrilmiş durumda. 'İlk Arabam' desteğinin başvuru takvimi ve koşulları araştırılırken, yerli otomobil alımını teşvik edecek programda özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan ailelerin yararlanacağı belirtiliyor. Hurda teşviki kapsamında ise yalnızca belirli yerlilik kriterlerini karşılayan modeller için destek öngörülüyor. Vatandaşlar, düzenlemenin netleşmesini yakından takip ediyor.
