Hurda teşviki ve ÖTV indirimi son durum: Meclis’e geldi mi, ne zaman çıkacak?

ÖTV indirimi ve hurda teşviki düzenlemesi vatandaşların gündemindeki yerini korurken, özellikle İlk Arabam desteğine ilişkin başvuru tarihleri ve şartlar merak ediliyor. Sene başında TBMM'ye gönderilen taslak, araç sahibi olmayı kolaylaştıracak adımlar içeriyor. Düzenleme, hem ekonomik hareketliliği artırması hem de eski araçların trafikten çekilmesiyle çevresel fayda sağlaması bakımından yakından takip ediliyor.