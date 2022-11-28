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Sözleşmelilere kadro müjdesi! Sözleşmeli personel nasıl kadroya geçer? Başkan Erdoğan kabine sonrası açıkladı

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Giriş: 28.11.2022 21:05
Milyonlarca vatandaşın toplantı sonrası çıkacak kararları merakla beklediği kritik kabine toplantısı sona ererken, Başkan Erdoğan alınan kararları canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan terör saldırısıyla verilen mesajı iyi anladıklarını belirtirken "Terör örgütünü yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. Onları son militanına kadar yok edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro müjdesine ilişkin de önemli mesajlar verdi. Konuya ilişkin statülerin yeniden belirlendiğini söyleyen Başkan Erdoğan "3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." dedi. Diğer yandan EYT'lilere ilişkin konuşan Başkan Erdoğan "EYT çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayıp kamuya açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
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