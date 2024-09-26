Sosyal medyada medyum tuzağı! Kurbanlara vaat üstüne vaat

Son dönemde özellikle sosyal medyada artan 'Medyum' tuzağı konuşuluyor. Verdikleri reklamlarla ve vaatlerle ağlarına çekiyorlar kurbanlarını. O kişi de derdine çare bulduğunu zannederken büyük bir tuzağın içinde buluyor kendini ne yazık ki. Bakın nasıl?

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