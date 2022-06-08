08 Haziran 2022, Çarşamba
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Sosyal medyada bot hesap tehlikesi! 145 milyon tweetin yüzde 23’ünü bot hesaplar attı | Twitter'de bot hesaplar nasıl yayılıyor?
Geçtiğimiz ay 145 milyon tweet atan hesapların yüzde 23'ü bot hesap. Peki Türkiye'de en çok hangi hashtagler üzerinde bot hesaplar tespit edildi? Bot hesaplarla gündemi nasıl belirliyorlar? Sosyal medyada manipülasyon nasıl yapılıyor? En çok hangi hashtaglerde bot hesap açıldı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında anlattı.