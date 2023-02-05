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Son seçim anketi yayınlandı! AK Parti ve MHP oyları ne durumda?

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Giriş: 05.02.2023 00:10
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken seçimlere ilişkin anket çalışmaları da sürüyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında açıklamalarda bulunan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son anketlerin sonuçlarını paylaştı. Aktaş son anketteki AK Parti ve MHP'nin oylarının oranını canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...
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