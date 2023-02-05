Son seçim anketi yayınlandı! AK Parti ve MHP oyları ne durumda?

2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken seçimlere ilişkin anket çalışmaları da sürüyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında açıklamalarda bulunan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son anketlerin sonuçlarını paylaştı. Aktaş son anketteki AK Parti ve MHP'nin oylarının oranını canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...