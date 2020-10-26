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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 26 Ekim Pazartesi

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Giriş: 26.10.2020 19:28
Güncelleme:26.10.2020 19:28
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'de bugün 2198 yeni vaka tespiti yapılırken, 75 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca "Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. İşte 26 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 26 Ekim Pazartesi
Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 26 Ekim Pazartesi
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