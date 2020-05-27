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Son dakika: Yassıada artık demokrasinin sembolü! Canlı yayında dikkat çeken görüntü |Video

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Giriş: 27.05.2020 13:53
Güncelleme:27.05.2020 13:54
Son dakika haberi... Merhum Başbakan Adanan Menderes’i idam sehpasına götürüen 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıl dönümünde yargılamaların yapıldığı Yassıada yeni imajına kavuşturuldu. 5 yıl önce temelleri atlan demokrasi ve özgürlükler adası bugün halka açılıyor. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu, canlı yayında yargılamaların yapıldığı o zamanın mahkeme salonundan detayları aktardı. O zamanı canlandıran balmumu heykelleri ise dikkat çekti.

Merhum Başbakan Adanan Menderes'i idam sehpasına götürüen 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıl dönümünde yargılamaların yapıldığı Yassıada yeni imajına kavuşturuldu. 5 yıl önce temelleri atlan demokrasi ve özgürlükler adası bugün halka açılıyor. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu, canlı yayında yargılamaların yapıldığı o zamanın mahkeme salonundan detayları aktardı. O zamanı canlandıran balmumu heykelleri ise dikkat çekti.

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