Türk savunma sanayisi NATO Zirvesi'nde görücüye çıktı! Milli hava araçlarından gövde gösterisi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyeyi de dünya vitrinine taşıyor. Milli muharip uçak KAAN başta olmak üzere HÜRJET, ANKA 3 ve AKSUNGUR, TUSAŞ tesislerinde yabancı heyetlerin beğenisine sunuluyor. Türkiye'nin yerli ve milli savunma platformları, gelişmiş teknolojileri ve yüksek kabiliyetleriyle zirvenin en çok ilgi gören unsurları arasında yer alıyor.