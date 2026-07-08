NATO'da yeni yol haritası: 3.0 stratejisi ve Türkiye merkezli güvenlik dönemi

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sürerken, ittifakın kuruluşundan bugüne geçirdiği dönüşüm A Haber ekranlarında ele alındı. Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, NATO'nun 1.0'dan 3.0'a uzanan stratejik evrimini, değişen tehdit anlayışını, Türkiye'nin merkezinde şekillenen yeni güvenlik mimarisini, ABD ile Avrupa arasında savunma harcamaları üzerinden yaşanan görüş ayrılıklarını ve Washington'un müttefiklerine verdiği "Konfor alanınızdan çıkın" mesajının perde arkasını kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirdi.