Külliye'de NATO liderlerine lezzet şöleni

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde diplomasi trafiği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen akşam yemeğinde de hız kesmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen özel gecede, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla dünya liderlerine sunuldu. Anadolu'nun dört bir yanından gelen eşsiz tatlar, zirvenin en çok konuşulan detayları arasında yerini aldı.