CAATSA yaptırımlarının kalkmasıyla neler değişecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. Kararın savunma sanayisine olası etkileri ve CAATSA'nın kapsamı yeniden tartışılırken, Gazeteci Yusuf Alabarda A Haber ekranlarında yaptırımların perde arkasını, KAAN ve F-16 sürecine yansımalarını çarpıcı değerlendirmelerle anlattı.