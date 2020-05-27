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Haberler Galeri İsmi "yassı", namı "yaslı" ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor! İşte ilk kareler

İsmi "yassı", namı "yaslı" ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor! İşte ilk kareler

Türk demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Adnan Menderes Kongre Merkezi, 27 Mayıs Müzesi ve diğer donatılarıyla faaliyete geçecek olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, darbelerin sonuçlarını yeni nesillere aktarırken dünyaya da demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapacak. İşte Demokrasi ve Özgürlükler Adasından ilk kareler...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 13:50
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İsmi yassı, namı yaslı ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor! İşte ilk kareler

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

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İsmi yassı, namı yaslı ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor! İşte ilk kareler

Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı, Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti.

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İsmi yassı, namı yaslı ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor! İşte ilk kareler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje tamamlandı.

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İsmi yassı, namı yaslı ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor! İşte ilk kareler

Adı, 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada, darbe döneminin karanlığına ışık tutacak merkez haline geldi.

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İsmi yassı, namı yaslı ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor! İşte ilk kareler

Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, demokrasiye vurulan darbenin yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılacak. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri ve askeri yetkililerin de katılması bekleniyor.