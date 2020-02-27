Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı |Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'ncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.