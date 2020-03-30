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30.03.2020

Son dakika: Türkiye'de kaç ilde koronavirüs karantinası var? İçişleri Bakanlığı son rakamı açıkladı |Video

Son dakika haberi... Türkiye'de kaç ilde koronavirüs karantinası uygulanıyor? İçişleri Bakanlığı 30 Mart Pazartesi günü itibariyle son rakamı açıkladı.

, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 30.03.2020 günü saat 15.15 itibarı ile genelinde toplam , mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 30.03.2020 günü saat 15.15 itibarı ile Türkiye genelinde toplam 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapılmaktadır.

39 YERLEŞİM YERİNE KARANTİNA

Karantina uygulamaları; 18 ilimizdeki; 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır"

İLLERİN 15'İ BELLİ OLDU

Koronavirüsle mücadele kapsamında karantina altına alınan illerin 15 tanesi belli oldu. O iller şu şekilde: Rize, Van, Yozgat, Malatya, Tunceli, Artvin, Gümüşhane, Kütahya, Çankırı, Sivas, Giresun, Çanakkale, Çorum, Düzce ve Bayburt.

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