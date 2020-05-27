Son dakika: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Adı mahkeme olan bir çadır tiyatrosu kurulmuş! Burası bir soytarılık |Video

Son dakika haberi... Demokrasi ve özgürlükler adası açılışında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. "Burada olduğum için tüylerim diken diken" ifadelerini kullanan Feyzioğlu, "Burası mahkeme falan değil, burası bir soytarılık… Çadır tiyatrosunu bu rezaleti burada görmek lazım. Yerinde görmek ve hissettirmek lazım." dedi

Son dakika haberi... Demokrasi ve özgürlükler adası açılışında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. "Burada olduğum için tüylerim diken diken" ifadelerini kullanan Feyzioğlu, "Burası mahkeme falan değil, burası bir soytarılık… Çadır tiyatrosunu bu rezaleti burada görmek lazım. Yerinde görmek ve hissettirmek lazım." dedi

Feyzioğlu'nun açıklamalarından satır başları;

45 SENEDİR BU ADAYA BAKIP...



Ben 50 yaşındayım yaklaşık 45 senedir uzaktan buraya bakar çok garip hisler duyarım. O zaman burada yaşananlar vicdanlı insaflı herkesi perişan etti.

YARGISAL BİR LEKE

Siyasette bir kara leke dediniz ben buna bir şey ilave ediyorum yargısal bir leke aynı zamanda. Neden? Siyaseten çözemediğinizi darbe ile çözüyorsunuz. Darbe darbedir. İyisi kötüsü olmaz.

BURASI MAHKEME FALAN DEĞİL! ÇADIR TİYATROSU

Sayın Hüsamettin Cindoruk'un burada avukatlık yapmıştır 30 küsür ciltlik Yassıada zabıtları var ben okudum. Okurken utandım. Okurken yer yer ağladım. Bir tiyatro kurulmuş aşağıda. Gördüğümüz spor salonu içinde bir adı mahkeme olan bir çadır tiyatrosu kurulmuş. Hakimlerin her sorusu başkanın her sorusu "biz sizi mahkum edeceğiz de işte usulen yapıyoruz" şeklinde... O yargılama falan değil tanıklardan istedikleri cevabı alamayınca azarlayan bir başkan. Sıkıştıran bir başkan. Daha birkaç gün öncesine kadar devleti yöneten insanları azarlayan onların kişiliğini ezmeye çalışan bir mahkeme. Burası mahkeme falan değil burası bir soytarılık… Çadır tiyatrosunu bu rezaleti burada görmek lazım yerinde görmek ve hissettirmek lazım.