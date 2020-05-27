Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Demokrasi ve Özgürlük Adası" paylaşımı: 27 Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz
Son dakika haberine göre Bugün Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı "Demokrasi ve Özgürlük Adası" ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz" diye yazdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Demokrasi ve Özgürlük Adası" ile ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında, "4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan #27Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
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