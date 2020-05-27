Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Demokrasi ve Özgürlük Adası" paylaşımı: 27 Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Demokrasi ve Özgürlük Adası" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan #27Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.