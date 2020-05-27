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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Demokrasi ve Özgürlük Adası" paylaşımı: 27 Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Demokrasi ve Özgürlük Adası" paylaşımı: 27 Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz

Son dakika haberine göre Bugün Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı "Demokrasi ve " ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan , "Demokrasi tarihimizin çukuru olan ’ın kaderini değiştiriyoruz" diye yazdı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK: 27 MAYIS’IN KADERİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ

, Twitter hesabından "Demokrasi ve " ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan #27Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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