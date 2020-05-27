Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gittikleri vapurda görüntülendi. Bu kare sonrası adaya ulaşan Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin tarihi açılış öncesi yeni fotoğrafları da servis edildi. Öte yandan Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törenle halka açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 17:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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