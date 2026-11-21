Cudi Dağı'ndaki işaretler: Nuh'un Gemisi nerede?

İnsanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan Nuh'un Gemisi'nin nerede bulunduğu sorusu, yüzyıllardır tartışılıyor. Batı merkezli anlatılarda Ağrı Dağı öne çıkarken, Kur'an-ı Kerim'de geminin Cudi Dağı'na oturduğu bildiriliyor. Peki, Cudi Dağı hangi tarihî ve coğrafi izleri barındırıyor? Bu bölge neden yeterince araştırılmadı? A Haber ekibi, Bahadır Kerimoğlu'nun hazırladığı özel araştırma kapsamında Cudi Dağı'nın zirvesine çıkarak bölgedeki izleri ve tarihî anlatıları yerinde inceledi.