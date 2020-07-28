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Son dakika: Tuma Çelik savunma verecek

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Giriş: 28.07.2020 12:46
Son dakika haberi... TBMM Anayasa Adalet komisyonu tecavüzle suçlanan Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik’in savunmasını istedi.

TBMM Anayasa Adalet komisyonu tecavüzle suçlanan Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in savunmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

Son dakika: Tuma Çelik’in savunması istendi SON DAKİKA: TUMA ÇELİK'İN SAVUNMASI İSTENDİ

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