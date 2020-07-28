- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Tuma Çelik savunma verecek
Son dakika haberi... TBMM Anayasa Adalet komisyonu tecavüzle suçlanan Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik’in savunmasını istedi.
TBMM Anayasa Adalet komisyonu tecavüzle suçlanan Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in savunmasını istedi.
NE OLMUŞTU?
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.