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Son dakika: TSK'dan Kuzey Irak’ta Hakurk'a kiritk operasyon! İşte o anlar... | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik havan, 4 adet Biksi hafif makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verdi. Öte yandan MSB, operasyonlara ait bir de video paylaştı.
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