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Son dakika: THY'den duygulandıran 10 Kasım videosu: #Yerine sevemem

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Giriş: 10.11.2020 09:04
Güncelleme:10.11.2020 09:13
Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, Gökhan Kırdar'ın "Yerine Sevemem" şarkısı eşliğinde hazırlanan video, çalan siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçiş sahneleriyle başlıyor. Videoda, çeşitli yaş gruplarından kişilerin anma esnasındaki duygusal görüntüleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait tarihi görüntüler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyor, canlarını ortaya koyarak Cumhuriyetimizi kuran ve bugünlere gelmesini sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir!' sözüyle işaret ettiği hedefe doğru kararlılıkla ilerliyor, bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırmaya devam ediyoruz."

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THY'den duygulandıran 10 Kasım videosu
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