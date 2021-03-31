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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor

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Giriş: 31.03.2021 10:52
Güncelleme:31.03.2021 11:01
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok." dedi.
İstanbul ve İzmirde bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor "İSTANBUL VE İZMİR'DE BU YIL SUYLA İLGİLİ PROBLEM GÖRÜNMÜYOR"
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