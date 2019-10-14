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14.10.2019

Son dakika: Suriye Milli Ordusu Münbiç sınırında! Sıcak görüntüler |Video

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusunu PKK/PYD-YPG'li teröristlerden arındırmak için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatının 6.gününde de başarıyla devam ediyor. Operasyonda kritik öneme sahip Münbiç'e Suriye Milli Ordusu birliklerinin girdiği bildirildi. İşte sıcak bölgeden gelen ilk görüntüler...

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