Son dakika: Suriye Milli Ordusu Münbiç sınırında! Sıcak görüntüler |Video

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusunu PKK/PYD-YPG'li teröristlerden arındırmak için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatının 6.gününde de başarıyla devam ediyor. Operasyonda kritik öneme sahip Münbiç'e Suriye Milli Ordusu birliklerinin girdiği bildirildi. İşte sıcak bölgeden gelen ilk görüntüler...