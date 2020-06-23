Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'Süper Hücre' uyarısı ne anlama geliyor? İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış, yer yer dolu ve hortum vakaları ne kadar etkili olacak? Yağışlar ne zaman sona erecek? A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek "İklim değişikliklerinin önemli etkisine bağlı olarak bu yağışları sıklıkla göreceğiz" dedi merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'Süper Hücre' uyarısı ne anlama geliyor?

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış, yer yer dolu ve hortum vakaları ne kadar etkili olacak? Yağışlar ne zaman sona erecek?

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tüm bu merak edilen sorulara yanıt verdi.

"BU YAĞIŞLARI SIKLIKLA GÖRECEĞİZ"

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in 'Süper Hücre' ile ilgili A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada; "Birkaç saat önce oluşan yapı kuzeye doğru kaydı. Merkezi etkileyen hücre kaymaya başladı. Sıcaklık farkları dengeye gelmiş oldu. İklim değişikliklerinin önemli etkisine bağlı olarak bu yağışları sıklıkla göreceğiz. Bugün devam eden bir yağış var. İstanbul dışında da Kocaeli, Bursa gibi çevre illerde de var. Bu yağışların çok etkili olmayacağını söyleyebiliriz. Hücrenin yapısına bağlı olarak oluşan fırtına ve yıldırım riski olabiliyor. Yarından sonra yağışların duracağını, üzerimizde oluşan yapının etkisinin azalacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

SÜPER HÜCRE NEDİR?

"Bizim bölgemizde çok geniş alanları kapsamıyor. 50-10 km arasında değişen bir yapı var. Alçak basınç sistemini andıran bir yapıya sahip. Hücrenin ortasından yukarıya doğru yükselme ve çökme hareteki oluşuyor. Aşağıdaki enerjiyle yukarıdaki enerji arasındaki ısı farkına bağlı olarak dolu oluşuyor buna süper hücre diyoruz. Bu yağışların yarında etkili olması bekleniyor."

Süper hücre, düşey rüzgar hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgarı da aşağı getirir. Bu karışma esnasında bulut meydana gelir. İçerisinde sürekli bir hava hareketi olan bulutların çoğu dolu yağışını beraberinde getirir.