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Son dakika: Süleyman Soylu neden istifa etti? Fatih Atik istifa nedenin detaylarını canlı yayında aktardı |Video
Son dakika haberi; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi sosyal medya hesabı üzerinden görevini bıraktığını açıkladı. Peki Süleyman Soylu neden istifa etti? Soylu'nun istifa nedenin detaylarını A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik canlı yayında yaşananların perde arkasını aktardı.
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