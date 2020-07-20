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Videolar Gündem Videoları Son dakika: STK’lardan HDP’li vekile sert tepki: HDP - PKK budur: Kan, gözyaşı, yıkma, yakma, taciz ve tecavüz…

Son dakika: STK’lardan HDP’li vekile sert tepki: HDP - PKK budur: Kan, gözyaşı, yıkma, yakma, taciz ve tecavüz…

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Giriş: 20.07.2020 14:21
Güncelleme:20.07.2020 14:24
Cinsel saldırı sonrası Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP’den istifa etti. Çelik’in vekilliğinin düşürülmesi için de fezleke hazırlandı. Sivil toplum kuruluşları konu ile ilgili neler düşünüyor? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır’dan canlı yayında detayları aktardı. Güney Doğu’da yaşayan vatandaşlar ve STK’lar tarafından sert tepki gösterildi. Kanaat önderi Şafak Göntürk ve İZOL aşireti, İZOL yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Hasan Doğan, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Tepki göstermeyen STK'lara tepki gösterip saldırı şiddetle kınadılar.

Cinsel saldırı sonrası Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP'den istifa etti. Çelik'in vekilliğinin düşürülmesi için de fezleke hazırlandı. Sivil toplum kuruluşları konu ile ilgili neler düşünüyor? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'dan canlı yayında detayları aktardı. Güney Doğu'da yaşayan vatandaşlar ve STK'lar tarafından sert tepki gösterildi. Kanaat önderi Şafak Göntürk ve İZOL aşireti, İZOL yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Hasan Doğan, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Tepki göstermeyen STK'lara tepki gösterip saldırı şiddetle kınadılar.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelikten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi... HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK'TEN TECAVÜZ SKANDALI! HDP OLAYI BÖYLE KAPATMAK İSTEDİ...
CHP yandaşı medyadan skandal örtbas! HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelikin taciz skandalını böyle verdiler... CHP YANDAŞI MEDYADAN SKANDAL ÖRTBAS! HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK'İN TACİZ SKANDALINI BÖYLE VERDİLER...
HDP, eşine şiddet uygulayan Mensur Işık hakkında soruşturma başlattı HDP, EŞİNE ŞİDDET UYGULAYAN MENSUR IŞIK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI
HDPli vekil Tuma Çelikin tecavüz skandalında flaş gelişme! WhatsApp mesajları ortaya çıktı! HDP'Lİ VEKİL TUMA ÇELİK'İN TECAVÜZ SKANDALINDA FLAŞ GELİŞME! WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI!
HDPli Tuma Çelikin tecavüz skandalına tek kelime etmediler! HDP'Lİ TUMA ÇELİK'İN TECAVÜZ SKANDALINA TEK KELİME ETMEDİLER!
İşte HDP’li Tuma Çelik’in kirli sicili! Hem tecavüzcü hem de Türkiye düşmanı! İŞTE HDP'Lİ TUMA ÇELİK'İN KİRLİ SİCİLİ! HEM TECAVÜZCÜ HEM DE TÜRKİYE DÜŞMANI!
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelikten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi... HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK'TEN TECAVÜZ SKANDALI! HDP OLAYI BÖYLE KAPATMAK İSTEDİ...
Avrupada yaşayan Süryaniler açıkladı: HDPli Tuma Çelikin karıştığı tecavüz vakası 3e çıktı AVRUPA'DA YAŞAYAN SÜRYANİLER AÇIKLADI: HDP'Lİ TUMA ÇELİK'İN KARIŞTIĞI TECAVÜZ VAKASI 3'E ÇIKTI
HDPli vekil Tuma Çelikten tecavüz skandalı sonrası flaş karar HDP'Lİ VEKİL TUMA ÇELİK'TEN TECAVÜZ SKANDALI SONRASI FLAŞ KARAR
HDP’li vekil Tuma Çelikten tecavüz skandalı HDP'Lİ VEKİL TUMA ÇELİK'TEN TECAVÜZ SKANDALI

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