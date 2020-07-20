Cinsel saldırı sonrası Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP’den istifa etti. Çelik’in vekilliğinin düşürülmesi için de fezleke hazırlandı. Sivil toplum kuruluşları konu ile ilgili neler düşünüyor? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır’dan canlı yayında detayları aktardı. Güney Doğu’da yaşayan vatandaşlar ve STK’lar tarafından sert tepki gösterildi. Kanaat önderi Şafak Göntürk ve İZOL aşireti, İZOL yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Hasan Doğan, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Tepki göstermeyen STK'lara tepki gösterip saldırı şiddetle kınadılar.

Cinsel saldırı sonrası Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP'den istifa etti. Çelik'in vekilliğinin düşürülmesi için de fezleke hazırlandı. Sivil toplum kuruluşları konu ile ilgili neler düşünüyor? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'dan canlı yayında detayları aktardı. Güney Doğu'da yaşayan vatandaşlar ve STK'lar tarafından sert tepki gösterildi. Kanaat önderi Şafak Göntürk ve İZOL aşireti, İZOL yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Hasan Doğan, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Tepki göstermeyen STK'lara tepki gösterip saldırı şiddetle kınadılar.