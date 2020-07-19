HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi...

PKK'nın siyasi uzantısı HDP kadına şiddet olayından sonra şimdi de tecavüz olayı ile gündemde! HDP'deki tecavüz skandalı ve HDP'li hem de kadın isimlerin bu skandalı örtme çabası konuşulmaya devam ediyor. Tecavüz skandalı ortaya çıkınca HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in mağdur ettiği kadının ifadesi tüyler ürpertti. Kadına şiddet, cinsel saldırı ve benzeri olaylarda en ön saflarda yer alan HDP'li isimler bu kez kör ve sağırı oynadılar. İşte HDP'deki tecavüz skandalının perde arkası...