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Haberler Galeri HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi...

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi...

PKK'nın siyasi uzantısı HDP kadına şiddet olayından sonra şimdi de tecavüz olayı ile gündemde! HDP'deki tecavüz skandalı ve HDP'li hem de kadın isimlerin bu skandalı örtme çabası konuşulmaya devam ediyor. Tecavüz skandalı ortaya çıkınca HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in mağdur ettiği kadının ifadesi tüyler ürpertti. Kadına şiddet, cinsel saldırı ve benzeri olaylarda en ön saflarda yer alan HDP'li isimler bu kez kör ve sağırı oynadılar. İşte HDP'deki tecavüz skandalının perde arkası...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 11:39
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HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi..
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi..

Tecavüz skandalı ortaya çıkınca HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in mağdur ettiği kadının ifadesi tüyler ürpertti. Kadına şiddet, cinsel saldırı ve benzeri olaylarda en ön saflarda yer alan HDP'li isimler bu kez üç maymunu oynadılar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi..
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi..

SEÇİM DÖNEMİNDE BAŞLADI: "GEL AMCA KIZI ÇAY İÇELİM"

2019 yerel seçimleri öncesinde Çelik çalışmalar için bir Süryani derneğinin ofisini kullanıyordu. Mağdure aynı zamanda aile dostları da olan Çelik ile birkaç kez karşılaştı, konuştu. Çelik, seçimlerde kendisiyle çalışmasını önerdi. Mağdure kabul etmedi. Çelik "Amca kızı gel kahve içelim" diyerek dernek başkanının evine çağırdı. Tecavüz burada gerçekleşti.

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HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi..
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi..

HDP'Lİ KADINLAR TECAVÜZE UĞRAYAN KADINI SUÇLADILAR!

Mağdure, HDP'li kadın ve erkek milletvekilleri, yöneticiler ile görüşüp yaşadıklarını anlattı, destek olmalarını istedi. Özellikle HDP'li kadın milletvekillerinden kendisine yardımcı olmalarını beklerken tam tersi yaşandı ve 'Sen suçlusun, oraya gitmeseydin. Eğer sen gidip görüşmeseydin bunlar yaşanmazdı' gibi ithamlarda bulunup kovdular. Olayın üstünü örtmeyi, bir şey yokmuş gibi yapmayı tercih ettiler.

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HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi..
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi..

DNA TESPİTİ YAPILDI! GÖRÜŞME KAYITLARI DA DOSYAYA GİRDİ

Suç duyurusundan sonra olayın yaşandığı kanepeden alınan örnekler incelendiğinde mağdurenin DNA'ları tespit edildi. Savcılık yeterli delil olduğu için dosya açıyor. Fezleke hazırlanarak TBMM'ye gönderiliyor. Olaydan sonra HDP'liler ile yapılan telefon görüşmelerinin HTS kayıtları da dosyaya girdi.

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HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi..
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı! HDP olayı böyle kapatmak istedi..

"BENİ YARGILAYAMAZLAR AMA SEN YANARSIN" DİYE MAĞDUR KADINA BASKI YAPTI

Çelik mağdureyi "Benim dokunulmazlığım var, yargılayamazlar. Olmadı siyasi hayatım biter, gider Avrupa'ya yaşarım. Halk bana 'Erkektir, zamparalık yaptı' der. Ama sen eşin ve çocukların insan içine çıkamazsın.