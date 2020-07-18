HDP’li vekil Tuma Çelik'ten tecavüz skandalı





ŞANTAJ VE TEHDİT

Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadının hayatını zindana çevirmeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.