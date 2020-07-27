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Son 3 günün en yüksek yoğun bakım artışı! 27 Temmuz koronavirüs verileri açıkladı

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Giriş: 27.07.2020 20:39
Güncelleme:27.07.2020 20:39
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 613'e yükseldiğini açıkladı. Son 3 güne oranla yoğun bakımda yatan hasta sayısındaki en yüksek artış bugün gerçekleşti ve bin 263'e yükseldi. İşte Türkiye'de 27 Temmuz itibariyle koronavirüs tablosunda son durum....

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 630'e yükseldi. Bugün toplam 45 bin 283 test yapılırken, 919 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 227 bin 19 oldu. Bugün 982 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 210 bin 469'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 392, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 263 olduğu açıklandı.

"TEST SAYISI 45.000'İN ÜSTÜNDE"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Test sayısı 45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller; İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller; Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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