Son dakika haberi... Libya'da Sirte'yi darbeci Hafter'den kurtarmak için operasyon başlatıldığı iddiası ortaya atıldı. Peki Sirte operasyonu başladı mı? Bölgede son gelişmeler neler? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Libya'da Sirte'yi darbeci Hafter'den kurtarmak için operasyon başlatıldığı iddiası ortaya atıldı. Peki Sirte operasyonu başladı mı? Bölgede son gelişmeler neler? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.