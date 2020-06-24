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Son dakika: Sirte operasyonu başladı mı? Libya'da son gelişmeler neler? Uzman isim A Haber'de yanıtladı |Video

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Giriş: 24.06.2020 15:58
Son dakika haberi... Libya'da Sirte'yi darbeci Hafter'den kurtarmak için operasyon başlatıldığı iddiası ortaya atıldı. Peki Sirte operasyonu başladı mı? Bölgede son gelişmeler neler? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Libya'da Sirte'yi darbeci Hafter'den kurtarmak için operasyon başlatıldığı iddiası ortaya atıldı. Peki Sirte operasyonu başladı mı? Bölgede son gelişmeler neler? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Libyada Sirteye operasyon mu başladı? Bölgede gelişmeler neler? A Haber canlı yayınında aktardı Video SON DAKİKA: LİBYA'DA SİRTE'YE OPERASYON MU BAŞLADI? BÖLGEDE GELİŞMELER NELER? A HABER CANLI YAYININDA AKTARDI VİDEO
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