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Son dakika: Fransız yazardan dikkat çeken Libya makalesi: Erdoğan Macron'a şah çekti! Stratejik bir zafer kazandı |Video

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Giriş: 18.06.2020 15:06
Güncelleme:18.06.2020 15:16
Son dakika haberi... Fransız Le Point dergisinde Libya konulu bir makaleye yer verildi. O makalede Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği stratejiden övgüyle bahsedildi. Darbeci Hafter’i destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ise stratejik bir hata yaptığı yorumu yapıldı.

"Erdoğan Libya'da stratejik bir zafer kazandı" bu ifadeler Fransız Le Point dergisinde yer aldı. Dergide "Erdoğan Macron'a şah çekti" başlığıyla bir makale yayımlandı. O makalede Libya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Macron yönetiminin tutumu sert sözlerle eleştirildi.

AB VE FRANSA'YA SERT ELEŞTİRİ

Luc de Barochez makalesinde "Türkiye'nin milli droneları Trablus hükümetinin hayatını kurtardı" ifadelerine yer verdi. Bu sayede Darbeci Hafter güçlerinin geri çekilmek zorunda kaldığına dikkat çekildi. Fransız yazar "Akdeniz bir Türk gölüne mi dönüşüyor?" ifadelerini kullandı. Makalede süreç boyunca AB'nin özellikle de Fransa'nın yanlış bir strateji izlediği belirtildi. Kaddafi'nin devrilmesi ve öldürülmesi ile başlayan sürecin Fransa'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin Libya'daki iç savaşı engellemeye yönelik bir stratejilerinin olmadığını ortaya çıkardığı yorumuna yer verildi.

MACRON LİBYA'DA STRATEJİK HATA YAPTI

Fransız yazar "Macron Hafter'i desteklemekle stratejik bir hata yaptı" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un göreve geldikten sonra Libya'yı öncelikli konulardan biri haline getirdiği de hatırlatıldı. Bu kapsamda Paris yönetiminin kısa vadeli silah satışı için Mısır ve BAE ile ittifak yaptığına dikkat çekildi. Şimdi Fransa ve Avrupa'nın Libya dosyasını bir kez daha önlerine almak zorunda kaldığı yorumu yapıldı.

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