ANALİZ - Bitmeyen iç savaşın ülkesi Libya!

Libya'yı 42 yıldır demir yumrukla yöneten Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin üzerinden tam 9 yıl geçti. Ancak petrol zengini ülke, son yıllarda bölgesel güçler tarafından desteklenen savaş baronlarının doğal kaynaklar ve iktidar için yürüttüğü kanlı mücadelesine sahne oluyor. 6 milyondan fazla nüfusa sahip Libya'da yaklaşık 2,4 milyon kişi insani yardıma muhtaç. siyasi kargaşanın yaşandığı ülkede ülkenin ekonomik kaynakları da bölünmüş durumda.