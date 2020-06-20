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ANALİZ - Bitmeyen iç savaşın ülkesi Libya!

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Giriş: 20.06.2020 11:01
Güncelleme:20.06.2020 11:10
Libya'yı 42 yıldır demir yumrukla yöneten Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin üzerinden tam 9 yıl geçti. Ancak petrol zengini ülke, son yıllarda bölgesel güçler tarafından desteklenen savaş baronlarının doğal kaynaklar ve iktidar için yürüttüğü kanlı mücadelesine sahne oluyor. 6 milyondan fazla nüfusa sahip Libya'da yaklaşık 2,4 milyon kişi insani yardıma muhtaç. siyasi kargaşanın yaşandığı ülkede ülkenin ekonomik kaynakları da bölünmüş durumda.
Bitmeyen iç savaşın ülkesi Libya!
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